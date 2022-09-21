Украинцы пожаловались на притеснения от польских работодателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей, которое провоцирует конфликты между украинцами и поляками, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как рассказывает издание, с иностранцев работодатели высчитывали деньги за обеденный перерыв, хотя зарплата и так невелика: в час платят 15-16 злотых, за день выходит около 160 (1800 рублей). Многие готовы работать по 15 часов и в выходные, чтобы заработать больше. Мигрантам не доплачивают за переработки и ночные смены.

За 300 злотых в месяц работникам предоставляется общежитие с условиями на этаже, в комнате на четверых только койка, пишет издание.

Украинцы пожаловались на отношение коллег-поляков, которые считают их «штрейкбрехерами», готовыми работать за меньшие деньги, чем местные жители.

Ранее сообщалось, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия.Таким способом власти намерены стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Сайт KP.ru уже писал, что Германии содержание беженцев вылезет не в один десяток миллиардов евро в течение года. И даже такой богатой стране это может быть не по карману. Что уж говорить о бедной, по сравнению с ФРГ Польше. "Комсомольская правда" разбиралась, доведут ли украинские беженцы Польшу до банкротства.

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.