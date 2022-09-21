Forbes: обращение Путина к россиянам покажут утром 21 сентября Фото: REUTERS

Издание Forbes в своем Telegram-канале со ссылкой на два источника в Администрации президента назвало новую дату обращения президента России Владимира Путина, которое было анонсировано вечером 20 сентября 2022 года.

По его информации, записанное обращение будет показано 21 сентября 2022 года, когда «проснется Дальний Восток».

Даты назначены, голосование готовится: "Комсомольская правда" ответила на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия намерена провести демилитаризацию Незалежной. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.