Российский посол вызван в МИД Словакии из-за информации об осквернении русского воинского захоронения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков был вызван в МИД Словакии после заявлений о ситуации с захоронением воинов Русской императорской армии в деревне Ладомирова на востоке республики.

"В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавным заявлением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомировой", - говорится в документе, опубликованном на сайте словацкого МИД.

Посольство РФ, как утверждает МИД, преднамеренно злоупотребляет чувствительными темами с целью "расколоть общество и распространить агрессивные настроения" в Словакии.

Напомним, накануне в посольстве России в Братиславе сообщили, что в Словакии уничтожили кладбище, на котором были захоронены солдаты Русской императорской армии, погибшие в годы Первой мировой войны.

Как отметил представитель российского посольства, кладбище солдат Русской императорской армии было открыто восемь лет назад, 13 сентября 2014 года, после реставрации, при этом работы финансировались посольством РФ. Житнюк заявил, что диппредставительство осуждает этот «кощунственный шаг» со стороны властей деревни Ладомировая и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.

Это не первый случай осквернения могил военнослужащих в республике. В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала в Словакии.. Тогда неизвестные облили красной краской памятник в городе Свидник, который является частью мемориального комплекса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала возмущение утверждением словацкого внешнеполитического ведомства, что осквернившие мемориал советским воинам Славин в Братиславе вандалы такими образом пытались призвать Россию «закончить бессмысленную войну». Она назвала заявление словацкого МИД «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших». Мария Захарова напомнила, что 6845 советских военнослужащих, похороненных на Славине, погибли, освобождая Словакию от нацизма.