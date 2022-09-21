Россиян предупредили об опасности использования отпечатка пальца в телефоне

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов заявил, что блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности.

Как отметил эксперт в беседе с "Праймом", отпечаток пальца может быть скопирован. Кроме того, возможна разблокировка гаджета "чужими" отпечатками, особенно на устройствах со старым сенсором.

Михайлов также подчеркнул, что использование сложных паролей является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона.

Большинство из нас уверены, что отпечаток пальца подделать невозможно. И уж эта защита для смартфона, где хранятся зачастую все важные данные, самая лучшая. Но так ли это? Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, что в действительности смартфон распознает не сам палец, а цифровой код с датчика. Рисунок отпечатка пальца переводится в определенную последовательность цифр и хранится в памяти устройства. Доступ на него разрешен, если цифровые образы совпали. Получается, достаточно добыть код, чтобы проникнуть на телефон под именем владельца. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.