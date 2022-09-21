Макрон заявил, что мир может разделиться в результате конфликта на Украине Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон предупредил о риске разделения мира из-за ситуации на Украине.

«Те, кто сегодня молчит, ... служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен», — сказал он в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, речь идёт не о том, чтобы «выбрать сторону между Востоком и Западом, между Севером и Югом», а об ответственности всех, кто привержен соблюдению Устава ООН.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется. Путин с сожалением отметил, что «объективное развитие в сторону многополярности» наталкивается на сопротивление тех, кто старается «сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.