Херсонская область войдет в состав России в административных границах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Херсонская область войдет в состав Российской Федерации в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что власти Запорожской области после референдума объявят о своей независимости от Украины в существующих административных границах.

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