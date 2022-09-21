Российский автомат АК-12 доработали после применения в рамках специальной военной операции на Украине Фото: REUTERS

Президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников сообщил, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.

Ранее было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

"Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что "АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий".

Ранее сообщалось, что во-первых, так называемая корона АК-12 помогает разбивать стекла при штурме. Во-вторых, изобретение необходимо для преодоления проволочных заграждений: достаточно насадить колючую проволоку на дуло и выстрелить, чтобы пуля перебила металлическую нить посередине.

Напомним, Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии. Как писал сайт kp.ru, первая партия нового оружия поступила в войска в конце 2018 года.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.