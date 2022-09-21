Бывшая сотрудница СИЗО на Украине заявила, что российских военнопленных не разрешали кормить и лечить Фото: REUTERS

Находившихся в СИЗО города Артёмовск российских военнопленных не разрешали кормить и лечить. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывшая сотрудница следственного изолятора.

«Нам не разрешали с ними общаться, ни пускать баландера, ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем», — сказала она.

Девушка рассказала, что за проявленное к российским военнопленным добродушие её на два месяца лишили зарплаты.

Тем временем, украинские военные, сложившие оружие, с удивлением отмечают беззлобное отношение к ним россиян. И в то же время - боеспособность российской армии, что тоже стало для них сюрпризом. Ведь инструкторы и командиры утверждали, что Россия бросила на Украину «голодных срочников», которых будет несложно победить. И в то же время говорили, что в плену их ждет неминуемая и мучительная смерть.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.