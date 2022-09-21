В Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности.

"В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что киевский режим пожертвовал своей территорией и гражданами собственной страны ради борьбы Запада против России. Чиновник также выразил мнение, что НАТО ведет боевые действия против Вооруженных сил России "руками украинцев".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.