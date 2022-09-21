Die Welt: внутри НАТО назревает настоящая война между Турцией и Грецией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Die Welt Каролина Дрютен заявила, что несмотря на объявленное на фоне украинского кризиса единство НАТО, внутри альянса назревает настоящая война между Турцией и Грецией.

"На бумаге Турция и Греция — союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны", — написала она.

Журналист напомнила, что две страны были близки к вооруженному конфликту в 80-х, 90-х и даже два года назад.

Как писал сайт KP.RU. ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цена за обострение отношений с Анкарой будет для Греции тяжелой.

Ранее турецкие разведывательные самолеты F-16 были атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300. Инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло разведывательную миссию, находясь в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Эрдоган заявлял, что Турция не планирует воевать с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство его страны.