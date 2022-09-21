Что произошло в ночь на 21 сентября

Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине. Как отметил Кадыров, он обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым.

Руководство ДНР и ДНР, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняло решение о проведении референдумов о вхождении в состав России. Уже известно, что во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября 2022 года.

Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время". При этом он не исключил, что кое-где может быть введено военное положение.

Кредитные организации Вьетнама и Казахстана, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой, пишут «Известия».

Детство Стивена Кинга было довольно несчастным: отец бросил их с матерью и братом (просто однажды вышел из дома и не вернулся), когда Стивену было два года, потом жить семье приходилось в бедности. Мать говорила мальчику, что отца похитили марсиане. Он боялся, что однажды они (или кто-нибудь другой) похитят и его маму. Он боялся очень многого - и страхи преследуют его всю жизнь. Сегодня исполняется 75 лет одному из самых знаменитых писателей современности, главному специалисту по части страшных историй

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия якобы "должна выплатить Украине военные репарации". Говоря об Украине, польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.

20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. На трассе М-8 в Ярославской области столкнулся со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Артист перегонял микроавтобус, купленный для защитников Донбасса. Смерть актера стала неожиданностью для всех, но удивительно, что месяц назад Сергей говорил о смерти в интервью блогеру Диане Канди.

Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений западных стран с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, полет из Москвы занял 12 часов. Сегодня, 21 сентября, российский министр начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Денис Мантуров заявил, что производство российских электромобилей начнется уже в этом году Вице-премьер и глава Минпромторга ответил на наши вопросы в открытой студии «Комсомолки» на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.