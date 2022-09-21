Группа украинских боевиков была уничтожена союзными силами при попытке наступления в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Очередная группа украинских боевиков была уничтожена союзными силами при попытке наступления в районе города Орехова Запорожской области. В распоряжении "Пятого канала" появились кадры от штурмового батальона «Таврида», участвовавшего в разгроме группировки противника.

На кадрах видно затянутое черным дымом поле боя и охваченная огнем подбитая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцам «Тавриды» удалось спасти одного из украинских боевиков, вытащив его из горящих обломков.

Ранее десант ВСУ предпринял очередную неудачную попытку высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака была отражена. Также он уточнил, что противник стремится прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанты были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.