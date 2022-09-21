Банки Армении будут самостоятельно решать вопрос с обслуживанием карт «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коммерческие банки Армении будут самостоятельно принимать решения по вопросу обслуживания карт российской платежной системы «Мир» в связи с принятыми антироссийскими санкциями. Такое заявление сделали во вторник, в Центральном банке республики в ответ на запрос Общественного телевидения.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», - сообщил регулятор.

Напомним, турецкие Denizbank и Isbankasi ранее сообщили о прекращении обслуживание российских карт «Мир», уточнив, что такое решение было принято из-за антироссийских санкций США и Великобритании. При этом на данный момент крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают наличные в свих банкоматах с карт российской платежной системы. Позже появилось сообщение, что банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир».