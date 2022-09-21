Финляндия оказалась в безвыходной ситуации из-за контракта по российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная компания Финляндии Gasum продолжает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках актуального контракта. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat, уточняя, что Хельсинки не могут отказаться от закупок из-за условий договора.

Как сообщается, в случае если Финляндия откажется от российского газа, то данный шаг лишь увеличит российские доходы, поскольку в таком случае страна будет вынуждена осуществлять выплаты. Дело в том, что договор был заключен на условиях «бери или плати».

Директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен рассказала изданию, что компания импортирует голубое топливо по морю примерно 2,5 раза в месяц. Gasum заключил с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку, где в пункты по его оплате рублями не появились, поэтому документ действителен, а Финляндия не в состоянии остановить его импорт.

Вяйсянен уточнила, что модель «бери или плати» подразумевает покупку определенного объема сжиженного природного газа. «Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», - пояснила она, добавив, что в случае отказа Финляндия от контракта сейчас, она будет тратить деньги впустую.