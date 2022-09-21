Вирусолог Анча Баранова рассказала об эболавирусе «Судан» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о сообщении Reuters о заболевание в Уганде, отметив, что издание пишет о случае эболавируса штамма «Судан».

«Дело в том, что «Судан» это не штамм. Это отдельный вирус из группы Эбола», - отметила эксперт в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как уточнила Баранова, от самой Эболы «Судан» отличают несколько среди которых 30% разницы в геноме, что, по ее словам, немало;

«Примерно 50 % летальности, и ссылки на то, что в 70-х не умели лечить тут не покатят. В 2000-х в Уганде и Судане было то же самое», - отметила, добавив также, что есть «вакцина от Эболы именно что от Эболы, а не от Судана, который другой вирус».

Баранова призвала пока не паниковать, напомнив, что в Уганде только один заболевший. «Правда, он умер, его для начала лечили от малярии, к сожалению, так как не поняли что дело серьезно», - рассказала она.