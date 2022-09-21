Власти Запорожской области выступили с жестким заявлением в адрес киевского националистического режима Фото: REUTERS

Запорожская область полностью разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет никак с ней отождествляться. Об этом в интервью информагентству РИА Новости рассказал член главного совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", - подчеркнул он.

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории освобожденной РФ части Запорожской области пройдет референдум о вхождении региона в состав России. Предполагается, что область может стать субъектом РФ в своих административных границах (на данный момент под контролем Киева находится столица региона - город Запорожье).

Кроме того, подобные референдумы о присоединении к России в те же сроки пройдут в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в освобожденной РФ Херсонской области. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, проведение референдумов и наличие прямого волеизъявления граждан является важнейшим условиям для возможного принятия решений о включении освобожденных территорий в состав РФ.