ЕС намерен принять седьмой пакет антироссийских санкций из-за референдумов в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз может ввести седьмой пакет санкционных ограничений в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, однако единой позиции среди стран-членов Евросоюза по данному вопросу на сегодняшний день нет. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

Собеседники портала заявляют, что под санкционные ограничения в таком случае могут подпасть лица, которые участвуют в организации и проведении голосования. Отмечается, что в данном случае речь может идти о новых секторальных ограничения. При этом несколько дипломатов Европейского союза считают, что шансы на принятие нового пакета санкций невелики, поскольку новые ограничения может заблокировать Венгрия.

Отмечается, что Евросоюза может ввести санкции, которые коснутся торговли с регионами в Донбассе, где пройдут референдумы, и их финансирования.

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций, которые, по его словам, только обострят энергетический кризис в Европе.