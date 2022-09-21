Путин заявил, что ЛНР практически полностью очищена, бои в ДНР продолжаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика (ЛНР) «практически полностью очищена», но бои в Донецкая Народная Республика (ДНР) продолжаются.

«ЛНР практически полностью очищена, бои в ДНР продолжаются. Здесь за восемь лет киевский режим создал эшелонированную линию обороны», - заявил российский лидер в среду, 21 сентября, отметив, что в СВО принимаются «профессиональные военнослужащие и добровольцы», которые «по зову сердца встал на защиту Донбасса».

Путин заявил, что уже после начала специальной военной операции России на Украине представители Киева реагировали на предложения Москвы позитивно. «Но очевидно, мирное решение не устраивало Запад. Киеву было дано указание сорвать мирные договоренности, Украину стали накачивать оружием», - сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи российский президент также заявил, что целью Запада является разобщение и уничтожение России.