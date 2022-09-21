Путин заявил, что Россия обеспечит безопасное проведение референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Путин заявил о поддержке референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поможет обеспечить безопасное проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Приняты решения о проведении референдумов и обратились с просьбой поддержать такой шаг. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов. И то решение, которое примет большинство, мы поддержим", - отметил российский лидер в своем специальном обращении к гражданам РФ.

Также Путин сообщил, что Москва поддержит решения, которые примут жители освобожденных территорий в ходе своего прямого волеизъявления.

Референдумы в Донбассе, а также в двух регионах юга Украины (Херсонской и Запорожской областях) состоятся с 23 по 27 сентября нынешнего года. Жители регионов получат возможность высказать свое мнение о возможном вхождении территорий в состав РФ.