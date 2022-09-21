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Политика21 сентября 2022 6:37

Шойгу заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом

Глава Минобороны заявил о "большой, трудной боевой работе"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на данный момент Россия воюет не столько с Украиной, а сколько уже с коллективным Западом.

По его словам, на данный момент «идет большая, трудная боевая работа, которую с честью выполняем наши военнослужащие». «Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, а с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, оно на сегодняшний день закончилось», - заявил глава российского военного ведомства.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своей речи российский президент Владимир Путин в среду, 21 сентября, заявил, что целью Запада является разобщение и уничтожение России. По его слова, подобные планы западные страны «вынашивают давно». Как сказал глава государства, они «поощряли банды террористов на Кавказе», а также «сделали своим оружием тотальную русофобию».