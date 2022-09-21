Шойгу сообщил, что Украина потеряла половину своей армии

Сергей Шойгу сделал громкое заявление о ходе спецоперации РФ на Украине Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина на сегодняшний день уже потеряла половину своей армии.

"Мобилизовано почти 300000 человек на Украине. При этом Украина потеряла уже половину армии: Погибших у них 61.207 человек, раненных 49.368 человек. Это достаточно значимые потери, то есть если говорить о чуть большее 200.000 - ой армии и больше 100.000 потерь - это половина армии потеряно", - отметил глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, украинский националистический режим регулярно проводит все новые волны мобилизации, часто люди, подлежащие отправке на фронт, "отлавливаются киевскими силовиками на вокзалах".

Ранее стало известно о том, что Россия полностью обеспечит безопасность проведения референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам президента РФ Владимира Путина, другого выбора у РФ просто нет.

Также Путин заявил об объявлении в России частичной мобилизации, которая необходима для успешного ведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине.