Путин отреагировал на идею о проведении референдумов в Донбассе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

«То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», - заявил глава государства, выступая с обращением к россиянам в среду, 21 сентября.

Напомним, днем ранее, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума РФ окажет поддержку регионам Донбасса в случае, если их жители пожелают вступить в состав Российской Федерации.