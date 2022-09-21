Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 7:18

Путин отреагировал на идею о проведении референдумов в Донбассе

Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона на референдумах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин отреагировал на идею о проведении референдумов в Донбассе

Путин отреагировал на идею о проведении референдумов в Донбассе

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

«То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», - заявил глава государства, выступая с обращением к россиянам в среду, 21 сентября.

Напомним, днем ранее, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума РФ окажет поддержку регионам Донбасса в случае, если их жители пожелают вступить в состав Российской Федерации.