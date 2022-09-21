Эксперт назвал регионы, где могут объявить частичную мобилизацию Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru предположил, что частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, могут провести в Краснодарском крае, в Крыму, Севастополе, а также в приграничных с Украиной областях — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской.

"Частичная мобилизация производится на отдельных территориях. Учитывая текущую ситуацию, логично предрекать её в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, а также Краснодарском крае, Крыму и Севастополе", — сказал он в беседе с NEWS.RU

Эксперт отметил, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»). Никаких штрафбатов из тюрем и инвалидов в армии.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. Так, 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, указ подписан. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении. Что это значит, кого призовут и когда начнется читайте в материале сайта KP.RU

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.