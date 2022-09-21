США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин вовремя телеобращения к россиянам на канале “Россия-24” заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

По словам президента, Запад хочет разгромить на поле боя всеми средствами Россию. Так Лондон, Брюссель и Вашингтон хотят лишить последующими действиями суверенитет России: “экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны”.

Путин также отметил, что страны Запада для устрашения используют “ядерный шантаж”. Их агрессивная политика, по мнению президента, перешла всякую границу.

Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Приказ о порядке мобилизации размещен на сайте Кремля.