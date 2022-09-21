В Совфеде поддержали упрощенное получение гражданства России иностранными военными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Совета Федерации Росссийской Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, который предусматривает упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранным гражданам, закончившим контракт о прохождении военной службы.

Новые правила затронут иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Иностранные граждане смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на российской территории.

Кроме того, предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы может заключаться на один год. На данный момент минимальный срок подобного контракта равняется пяти годам.

Теперь Совет Федерации Росссийской Федерации рассмотрит данный законопроект