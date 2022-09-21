В России на 21 сентября 2022 года выявлено 53 045 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 53 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 21 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 107 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 59 718 человек, что на 14,4% больше по сравнению с минувшим вторником, 20 сентября. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. За прошедшие 24 часа госпитализирован 4 321 человек, что на 7,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 21 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 588 102. Жертвами COVID-19 стало 386 341 человека, а из больниц выписан 19 537 543 пациент.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 21 сентября 2022 года выявлено 612 197 235 случаев заболевания COVID-19, а прирост за сутки составил 481 559 случаев.