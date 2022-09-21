Набранные люди пройдут подготовку или переподготовку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация затронет в первую очередь тех, кто прошел службу в Вооруженных силах (ВС) России и имеет боевой опыт и военную учетную специальность (ВУС). Об этом сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

“Это те, кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет… естественно, и тех, кто служит по призыву. Их это тоже никак не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, не направляются в зону проведения специальной военной операции”, - заявил Шойгу.

Он уточнил, что набранные люди пройдут подготовку или переподготовку, а затем сформируются взводы. Только после этого “они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны”, - сказал министр.

В Вооруженные силы страны будет призвано более 300 тысяч резервистов. Набор будет производиться планово, по словам Шойгу, не предусматривается “широкоформатный комбайн” , чтобы всех захватить.

"У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную учетную специальность", - сказал он.

Сайт KP.RU также писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому главам всех российских регионов поручено обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны РФ.