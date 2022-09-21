Глава Тульской области Алексей Дюмин об обращении Владимира Путина: «Пришло время объединиться по-настоящему»

Губернатор Алексей Дюмин поддержал решения президента России. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что решения президента РФ Владимира Путина дают возможность жителям Донбасса самим определить свою судьбу. Обращение главы региона опубликовано на сайте правительства Тульской области.

«Пришло время объединиться по-настоящему. Решения Президента дают возможность сплотиться всем, кто выступает за великую Россию. Для жителей Донбасса это значит, что они наконец возвращаются домой, что они будут сами определять свою судьбу», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В Тульской области работают крупнейшие предприятия, выпускающие продукцию для российской обороны. Военнослужащие из региона участвуют в СВО, а тульские строители помогают восстановить разрушенные социальные объекты в Мариуполе, напомнил губернатор.

«Тульская область – вместе со всей Россией, вместе с Донбассом. Мы с самого начала помогаем Донбассу, участвуем в восстановлении Мариуполя, отправляем гуманитарные грузы. Наши воины, настоящие патриоты-добровольцы плечом к плечу с боевыми товарищами из других регионов героически сражаются в Донбассе и на Украине.

Мы готовы и дальше делать всё, что в наших силах, для победы. За Родину, за народ, за лучший мир!» - отметил Алексей Дюмин.

Напомним, 20 сентября, были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.