Сын советника главы ДНР Игоря Кимаковского примет участие в боях в спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского заявил, что его сын будет принимать участие в специальной военной операции на Украине.

Кимаковский назвал решение о проведение референдума по поводу присоединения к Российской Федерации правильным.

«Это позитивное и правильное решение. Мы сейчас радуемся, что сейчас готовится референдум. И вы знаете, в уважение к нашему руководству и тем, кто находится в зоне СВО, а для нас это освободительная война. Решения эти, для меня являются, правильными», - заявил помощник главы ДНР, отметив, что ждал такие решения уже давно.

«Но, скажем так, мой сын готовится ехать туда. И говорит правильные слова. Я недавно с ним общался, и с курсантами московского общевойскового командного училища, которые собираются туда ехать целой ротой ... Сын подошел ко мне и сказал - я боюсь. Я говорю: "Сын, мне тоже тяжело и мне тоже страшно. Если на войне не бояться, то ты погибнешь и погибнешь плохо" ... Донбасс для нас - часть России, это наша Родина», - заявил он.

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы пройдут 23 - 27 сентября 2022 года.