Вологодская область поможет Алчевску с восстановлением после обстрелов

Накануне в ходе видеосвязи с руководством Алчевска заммэра Алчевска Иван Держий отметил, что сейчас именно эта помощь крайне необходима жителям. «Мы бы хотели, чтобы Вологодская область оказала помощь в остеклении окон, мы не успеваем до начала холодов все это сделать. Это огромный кусок работы. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, встретили холода в благоприятных условиях», - сказал Держий.

"Мы вам окажем всемерную помощь и поддержку по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Эта помощь будет оказана немедленно", - ответил Кувшинников.

Держий также рассказал, что Вологодская область регулярно направляет в город гуманитарную помощь. Неделю назад в Алчевск прибыли 6 автобусов для работы на городских транспортных маршрутах.

«К нам уже сегодня прибыли 15 единиц спецтехники, которые выполняют задачи по обслуживанию коммунальной инфраструктуры. Вологодские специалисты завершили работы по восстановлению кровли на электроподстанциях, что имеет большое значения для электроснабжения города, отремонтировали кровлю и окна в четырех детских садах», - сказал заммэра Алчевска.

Губернатор Олег Кувшинников также отметил, что вологжане готовы отправиться добровольцами на сопредельные территории. «Мы организовали горячие линии в военкоматах. На сегодняшний день позвонили на горячую линию более 750 вологжан, которые хотели бы принять участие в специальной военной операции. Те, кто годен для службы по контракту, а это более 200 человек, уже направлены в войска… Это добрая воля людей, которые хотели бы оказать помощь и поддержку», - сказал он.