Пушилин заявил, что Украина попытается нанести ущерб освобожденным территориям во время референдумов

Денис Пушилин ожидает терактов, обстрелов и провокаций со стороны Украины в ходе референдума по вхождению ДНР в РФ Фото: kremlin.ru

Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести физический ущерб на этих территориях, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Нет никаких сомнений, что противник, где сможет физически нанести ущерб, совершить обстрел или провокацию, - он будет это делать", - отметил руководитель республики в прямом эфире российского федерального телеканала "Россия 24".

Ранее власти Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области приняли решение провести с 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о присоединении этих территорий к России. После этого руководители республик и областей намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять территории в состав РФ в качестве отдельных субъектов.

Путин уже публично пообещал, что Россия обеспечит безопасность проведения референдумов и с уважением отнесется к выбору жителей каждой из вышеуказанных территорий.