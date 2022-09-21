Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Сергея Бурунова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

PR-менеджер актера Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина подтвердила, что артист заразился коронавирусом и отметила, что он чувствует себя «нормально».

«Сергей заболел ковидом. Он ответственно относится к своему здоровью, поэтому поехал в больницу. Чувствует себя нормально», — сказала она в беседе с "Газета.ru".

Как ранее сообщил "Пятый канал", Сергей Бурунов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. 45-летнего актера доставили в приемное отделение ночью с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Бурунов жаловался на сильный кашель с мокротой, одышку, боль в горле, голове и мышцах.

Ранее актер Сергей Бурунов, играющий в кино семейных мужчин, рассказал о любви после 20 лет брака. В пример он привел семью родственника. В качестве примера вдохновляющей истории он привел семью своего двоюродного брата. Родственник и его жена «много лет вместе, и абсолютно счастливы», отметил Бурунов, назвав это «конкретной обнадеживающей историей», рассказывает телеканал "360".