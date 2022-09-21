Сбой в работе портала «Госуслуги» произошел 21 сентября 2022 Фото: Shutterstock

В среду, 21 сентября, пользователи портала «Госуслуги» стали сообщать о сбое в работе портала.

Все произошло после того, как СМИ сообщили о том, что повестки на мобилизацию будут приходить, в том числе, через портал «Госуслуги».

Как сообщало незадолго до этого Baza, всем, кого собирают призвать в Вооруженные силы Российской Федерации в период частичной мобилизации, придет уведомление в аккаунте на портале Госуслуг. Отмечалось, что в случае отсутствия у военнообязанного аккаунта, обычные повестки через почту также будут.

Однако позже Минцифры РФ, комментируя заявление о том, что повестки в рамках частичной мобилизации якобы будут рассылаться через портал Госуслуг, заявило, что подобных планов нет. В ведомстве указали на то, что необходимая для этого законодательная база отсутствует.