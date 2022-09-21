Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду, 21 сентября, в Москве. Об этом сказано в заявлении пресс-службы аппарата Совета безопасности Российской Федерации.

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», - сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, как писал сайт KP.RU, днем ранее, во вторник 20 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем, что через Белоруссию удара в спину российским войскам не будет. Кроме того, глава государства заявил, что страну собираются превратить в «новую Украину» и присоединить к Североатлантическому альянсу.