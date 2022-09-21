Минцифры РФ отреагировало на сообщения, что повестки о мобилизации будут рассылаться через Госуслуги Фото: Shutterstock

Минцифры РФ отреагировало на заявление, что повестки в рамках частичной мобилизации якобы будут рассылаться через портал Госуслуг. В ведомстве такие сообщения опровергли.

«Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги. В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет», - сказано в заявлении, опубликованном министерством.

В ведомстве заявили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Ранее Baza заявило, что всем, кого намерены призвать в Вооруженные силы Российской Федерации в период частичной мобилизации придет уведомление в аккаунте Госуслуг, а в случае отсутствия у аккаунта, обычные повестки также будут приходить через почту. Как писал сайт KP.RU, после таких сообщений на сайте портала случился сбой.