Путин проинформировал Госдуму об объявлении частичной мобилизации в России

Владимир Путин рассказал депутатам Государственной Думы о своем решении по объявлению частичной мобилизации Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проинформировал парламентариев о введении в стране частичной мобилизации

"Госдума получила уведомление Путина об объявлении в России частичной мобилизации", - заявил председатель нижней палаты российского парламента.

В ходе пленарного заседания депутаты ГД планируют обсудить решение президента - при этом, перед началом заседания поддержку решению Путина выразили депутаты от всех думских фракций.

Ранее президент РФ объявил о введении в стране частичной мобилизации. По словам Владимира Путина, это вынужденное и необходимое решение. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в рамках частичной мобилизации армия России существенно пополнится: в Вооруженные силы страны будет вызвано более 300 тысяч резервистов (при этом, данная работа будет вестись планово, а не одномоментно).