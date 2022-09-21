Владимир Путин может провести телефонный разговор с французским президентом Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не созванивался с французским лидером Эммануэлем Макроном, но согласованные каналы связи между лидерами двух стран могут появиться. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока согласованных форматов общения [между Путиным и Макроном нет, но они оперативно могут появиться", - отметил представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Ранее президент РФ заявил о том, что в ходе переговоров с Украиной стороны были близки к договоренности, однако из-за позиции западных государства (США, ЕС и Великобритании) соглашение в итоге так и не было достигнуто. В связи с этим Россия продолжает проведение специальной военной операции на территории Украины.

Также 21 сентября 2022 года Путин в обращении к россиянам сообщил, что подписал указ о проведении в РФ частичной мобилизации.