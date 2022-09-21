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Политика21 сентября 2022 9:50

Песков сообщил, что правительство вскоре определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации

По словам представителя Кремля, это будет сделано "в кротчайшие сроки"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков сообщил, что правительство вскоре определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации

Песков сообщил, что правительство вскоре определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство в скором времени определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также прокомментировал вопрос о временных параметрах частичной мобилизации, уточнив, что об это не сказано в указе президента. Представитель Кремля сообщил, что разъяснения относительно вопроса о возможности закрытия границ для лиц, которые подлежат частичной мобилизации, последуют, призвав набраться терпения.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.