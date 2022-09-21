Песков сообщил, что правительство вскоре определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство в скором времени определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также прокомментировал вопрос о временных параметрах частичной мобилизации, уточнив, что об это не сказано в указе президента. Представитель Кремля сообщил, что разъяснения относительно вопроса о возможности закрытия границ для лиц, которые подлежат частичной мобилизации, последуют, призвав набраться терпения.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.