Путин вылетел в Великий Новгород по случаю годовщины государственности России

Владимир Путин отдельно встретиться с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин отправился в Великий Новгород с рабочей поездкой. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Глава государства выступит на торжественном мероприятии в честь годовщины государственности России,

"Президент сейчас вылетел в Великий Новгород. Рабочая поездка в Новгородской области, он посетит... техническую школу. Это достаточно передовое, очень интересное учебное заведение”, - сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин отдельно встретиться с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров, так как профессиональное инженерное образование - одна из приоритетных тем на сегодняшний день.

Помимо этого, на центральной площади Нижнего Новгорода президент России выступит на мероприятии, посвященном годовщине зарождения российской государственности, 1160 лет, рядом с “хорошо всем известным историческим памятником”, - уточняет Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что скоро будут определены категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации. Он заверил, что правительство обозначит категории в кратчайшие сроки.