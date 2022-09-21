Песков заявил, что неопубликованный пункт указа Путина касается количества мобилизуемых россиян

Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что один из пунктов указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране носит гриф "для служебного пользования", его содержание раскрываться не будет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, "секретный" пункт президентского указа связан с числом россиян, подлежащих призыву на военную службу в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

"Я единственное что вам могу сказать... Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - отмечает представитель Кремля.

Путин 21 сентября нынешнего года подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Кроме того, он сообщил, что РФ обеспечит полную безопасность проведения референдумов о вхождении в состав России на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.