Два населенных пункта Николаевской области вошли в состав Херсонщины

Два населенных пункта Николаевской области вошли в состав Херсонской области Фото: REUTERS

Два населенных пункта Николаевской области – город Снегиревка и село Александровка – вошли в состав Херсонской области, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Дополнилось у нас уже два – село Александровка и город Снегиревка. Они добавились как два административных центра – это Николаевская область. Они вчера обратились к главе ВГА Херсонской области, глава подписал документ о вхождении их в состав Херсонской области», – сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Стремоусова, жители этих населенных пунктов смогут проголосовать на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России, при этом это можно будет сделать и в Херсоне.

Как писал сайт KP.RU, референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет 23-27 сентября 2022. Регион намерен присоединиться к Российской Федерации в своих административных границах.