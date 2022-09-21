В Тюмени стартовал финал Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022»

«Для нас большая радость и ответственность принимать лучших учителей страны. Вам предстоят сложные конкурсные испытания и, я уверен, что энергия тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть свои возможности и таланты», – приветствовал участников состязаний губернатор Тюменской области Александр Моор.

В первом туре конкурса, который завершится 27 сентября, участники продемонстрируют своё педагогическое мастерство на уроках по своим предметам, а также попробуют решить всевозможные внеурочные задания.

В результате будут определены 15 лауреатов. Во время второго этапа конкурса каждый из них проведет мастер-класс. На этом занятии педагоги покажут собственные профессиональные наработки. Заключительным испытанием станет пресс-конференция. В роли журналистов на ней выступят ученики и родители, а испытуемым педагогам потребуется дать ответы на «Вопросы учителю года».

В итоге определятся пять призеров конкурса. Эти педагоги приедут в Москву и 3 октября примут участие в финальном испытании – «Педагогическом совете» с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Здесь будут обсуждены актуальные задачи современной школы, а министр выслушает предложения призеров конкурса по развитию образования в России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил Александра Моора и правительство региона за достойную организацию финала Всероссийского конкурса «Учитель года» в Тюмени.

«Конкурс впервые проходит за Уралом. Уверен, что он пройдет на достойном уровне. Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал все необходимое для этого. Хочу пожелать всем участникам идти вперед. Учитель – это главная профессия на земле», – отметил глава Минпросвещения.

Сергей Кравцов добавил, что в этом году в конкурсе есть несколько новаций. В нем участвуют директора зарубежных школ министерства иностранных и победители конкурса «Учитель года" из Луганской и Донецкой народных республик».

Министр образования также напомнил, что следующий год президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. Министерство просвещения продолжает сбор предложений – что можно и нужно сделать в этот период. Участники и гости конкурса обсудят, в том числе, и эти вопросы.