Совфед разрешил служащим в российской армии иностранцам получать гражданство РФ в упрощенном порядке Фото: пресс-служба Госдумы

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ. Они смогут оформить российское гражданство без предоставления вида на жительство (ВНЖ).

«Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий и без представления вида на жительство», – сказано в документе.

Заключившие контракт с ВС РФ иностранцы могут не соблюдать условие о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ, чтобы получить российское гражданство.

Как писал сайт KP.RU, накануне Государственная дума приняла поправку об упрощенном получении гражданства России иностранцами, служащими в российских войсках. Они также предполагают сокращение сроков первого контракта с иностранцами с пяти лет до одного года. Это изменение коснется тех, кто поступает на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.