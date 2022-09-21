Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу того, вводится ли в России военное положение Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о введении в стране военного положения не принималось

В интервью информагентству ТАСС официальный представитель Кремля также уточнили, что, несмотря на объявление в России частичной мобилизации, ни принято и никаких решений по поводу изменения статуса ведущейся РФ специальной военной операции на Украине.

Ранее 21 сентября президент России Владимир Путин в специальном обращении к гражданам РФ объявил о введении в стране частичной мобилизации. Позднее он подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном сайте Кремля.

Один из пунктов указа Путина оказался "засекречен" - он имеет гриф "для служебного пользования" и не публикуется в открытых источниках. По словам Дмитрия Пескова, речь в этом пункте идет о числе россиян, подпадающих под объявленную президентом частичную мобилизацию.