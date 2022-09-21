Песков заявил, что Боррель не пользуется авторитетом в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не пользуется авторитетом в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова дипломата о создании трибунала над россиянами.

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место. Поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Боррель отметил, что поддерживает идею создания трибунала над гражданами РФ за их действия на Украине. При этом о совершающих преступления украинцах глава европейской дипломатии не упомянул.

Песков в свою очередь порекомендовал главе европейской дипломатии обратить внимание на преступления Украины в Донбассе.