Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом

Королева Дании Маргрете II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Дании Маргрете II, которой в апреле этого года исполнилось 82 года, заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил датский королевский дом.

«Ее Величество королева получила вчера вечером положительный тест на COVID-19 и сейчас находится во дворце Фреденсборг», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте королевского дома.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II 8 сентября 2022 года, Маргрете II дольше всех в Европе остается действующим главой государства и единственной действующей королевой-регентом. В начале февраля текущего года датский королевский дом уже сообщал о том, что королева заразилась коронавирусом, однако всего через несколько дней королева смогла покинуть изоляцию после того. Отмечалось, что у нее был легкий случай заражения COVID-19.