Совфед одобрил внесение понятий «мобилизация» и «военное положение» в Уголовный кодекс Фото: Анастасия НОВИКОВА

Совет Федерации одобрил поправки, предполагающие введение в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное положение». Теперь преступления совершенные в период мобилизации или военного положения будут отягчающим обстоятельством при вынесении наказания.

Согласно поправкам, добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены будет наказываться лишением свободы сроком от трех до 10 лет. Военнослужащие, впервые совершившие это преступление, могут быть освобождены от ответственности, при условии, если они приняли меры для своего освобождения, возвратились в часть или на место службы и не совершили других преступлений во время своего пребывания в плену.

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного положения или в условиях вооруженного конфликта предполагает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет. Кроме того, за дезертирство в период мобилизации, военного времени или в условиях вооруженного конфликта военнослужащим будет грозить до 15 лет заключения, за симуляцию болезни с целью уклонения от воинской службы – до 10 лет.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация, указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.