В Ростуризме сделали громкое заявление по поводу возможного запрета на выезд россиян за границу из-за мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ростуризме сообщили, что никаких новых дополнительных ограничений на выезд россиян из страны в связи с объявлением в стране частичной мобилизации не вводилось.

"Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", - сообщила руководитель федерального ведомства Зарина Догузова в своем официальном телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий в армию РФ могут быть призвали порядка 300 тысяч резервистов (причем, речь не идет об их одномоментном призыве на военную службу, мобилизационные мероприятия будут осуществляться постепенно и вестись "в плановом порядке").

При этом призываться в Вооруженные силы в рамках объявленной президентом частичной мобилизации будут лишь россияне, уже прошедшие срочную службу, а также те, кто имеет военную специальность и соответствующий боевой опыт.