Совфед одобрил закон о наказании за мародерство и отказе от участия в военных действиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в среду, 21 сентября, одобрил на заседании поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение наказаний за мародерство, а также отказ от участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен.

Как писал сайт KP.RU, в поправках к закону возрастают меры относительно ответственности за отказ от ведения боевых или военных действий. Кроме того, говорится и порче или поломки оружия и военной техники. Максимальное наказание за подобные правонарушения составит до пяти лет тюремного заключения. За добровольную сдачу в плен предусмотрено установить тюремное заключение на срок от трех до 10 лет.

Согласно новым поправкам, мародерство предлагают наказывать сроком до шести лет лишения свободы. Наказание до 15 лет предусмотрено, если в мародерстве повинна организованная группа, а совершено оно в особо крупном размере, эквивалентной 1 миллиону рублей и выше, или если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мародерство, которое совершено с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», наказывается до десяти лет тюремного заключения.