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Общество21 сентября 2022 11:28

Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальные источники при освещении мобилизации

В ведомстве предупредили о блокировке за фейки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальные источники при освещении мобилизации

Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальные источники при освещении мобилизации

Фото: REUTERS

Роскомнадзор обратился к средствам массовой информации с предупреждением о блокировках за фейки о частичной мобилизации. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Регулятор призвал СМИ, а также другие информационные ресурсы использовать только официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность», - сказано в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что распространение ложной информации в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку подобных материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомнив, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.